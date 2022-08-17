59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Ulusal Yarışmalara 265, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'na 77 ve Antalya Film Forum'a 206 proje başvurdu
Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 - 8 Ekim arasında düzenlenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek film festivali için hazırlıklar devam ediyor.
Festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalar için film başvuruları sona erdi. 'Altın Portakal' ödüllerinin sahiplerini bulacağı yarışmalar için başvuru sayıları şöyle;
• Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması... 46
• Ulusal Belgesel Film Yarışması... 52
• Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması... 167
Ulusal Yarışmalar'da bu yıl, toplam 940 bin lira ödül verilecek.
Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl başlatılan 'Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'na ise 77 proje katıldı. Bu alanda 'En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görülecek proje 80 bin lira, 'Jüri Özel Ödülü'nü alacak proje de 40 bin lirayla ödüllendirilecek. Eserin yazarıyla senaryo yazarı farklı kişilerse para ödülünün iki kişi arasında eşit olarak paylaştırılacağı yarışmanın sonuçları, festivalin 1 Ekim'de gerçekleştirilecek açılış töreninde açıklanacak.
Antalya Film Forum için ise 5 kategoride 206 proje sunuldu. 'Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'na; 76, 'Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu'na; 26, 'Belgesel Film Work in Progress Platformu'na; 35, 'Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'na; 7 ve 'Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu' için 62 başvuru yapıldı. Forumda, Büyükşehir Belediyesi tarafından dört kategori için 430 bin lira, 'Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda ise Netflix Türkiye Grow Creative programı kapsamında 100 bin lira ödül verilecek. Aynı zamanda beş platformda da sektörün önde gelen isim ve kuruluşları özel ödüller ile ödüllendirilecek.
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