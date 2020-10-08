Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hayaletler" filminin söyleşisi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde, dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Azra Deniz Okyay, oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında kurulan çadırda izleyicilerin sorularını yanıtladı.
Genç yönetmen Okyay, dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nin "Eleştirmenlerin Haftası" bölümünde Büyük Ödül'e değer görülen filmi, arkadaşlarının yaşantılarından esinlenerek hazırladığını ve 17 günde çektiklerini söyledi.Kadınların hayatta karşılaştıkları sorunları filme taşıdıklarını aktaran Okyay, "Yıkılan mahallelerde sona kalan insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden yola çıktık. Filmde birçok konuyu işledik. Daha iyi bütçe olsaydı, daha karışık bir film yapardım." dedi.
- "Filmde doğallığı yakalamak istedim"
Filmi "kıvrımlı ve renkli" olarak değerlendiren Okyay, filmde değişken karakterleri de yansıttıklarını kaydetti.Okyay, filmde hiphop dansçısı olmak isteyen Didem'i canlandıran Dilayda Güneş'i sosyal medya platformundan bulduğunu belirterek, "Filmde doğallığı yakalamak istedim. Karakterlere can verecek isimleri bulmak kolay olmuyor, o dönemde çok insanla muhabbet etmek gerekiyor. Hem bedeniyle hem sesiyle her şeyi rahat olan bir insanı bulmak kolay değildi, Dilayda'yı da Instagramdan buldum, deneme çekimlerinde vuruldum." diye konuştu.
Oyuncu Dilayda Güneş de 9 yıldır dans yaptığını, kendisini dansla ifade ettiğini söyledi.Böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Güneş, "Kendimi dansla ifade edebileceğim bir projeyle karşılaşmak güzeldi." ifadesini kullandı.
- "Birçok insanın anlamayacağı endişesine kapıldım"
Söyleşiye katılan, yönetmen Okyay'ın annesi Leyla Ruhan Okyay da filme başından itibaren tanık olduğunu dile getirdi.Senaryoyu ilk gördüğünde çok tutulduğunu anlatan Okyay, "O kadar matematik gerektiren zor bir senaryoydu, birçok insanın anlamayacağı endişesine kapıldım. 5-6 yıl gibi soluksuz çalışmanın sonucunda çıktı. Son halini de ilk kez dün gece izledim. Çok çok beğendim, tüm ekibi kutluyorum." diye konuştu.
Filmde İffet'i canlandıran oyuncu Nalan Kuruçim de cinnet halindeki insanların neler yapabileceğini filmde yansıttıklarını ifade etti.
- Filmin konusu
Türkiye genelinde saatlerce süren bir elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Hiphop dansçısı olmak isteyen Didem, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan İffet, kentsel dönüşüm fırsatçısı Raşit ve mahallenin çocuklarına gönüllü sinema dersleri veren Ela'nın yolu bu "karanlık" günde kesişir.
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