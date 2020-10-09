Antalya Altın Portakal Film Festivali, 57. kez seyircilerle buluşacak.

Birbirinden önemli ulusal ve uluslararası filmlerin yarışacağı festivalde açık havada gerçekleşecek kapanış ve ödül töreninde ödüller sahiplerini buluyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivali Kapanış ve Ödül Töreni Cumartesi saat 19.30'da canlı yayınla Habertürk TV'de!