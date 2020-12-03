ANTALYA - Alanya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu

İncekum Mahallesi sahili açıklarında, gün batımı gezisine çıkan vatandaşlar, yunusların görsel şölenine tanıklık etti. O anlar, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde, yunusların zaman zaman deniz yüzeyine çıkmaları, suya dalıp çıkmaları ve vatandaşların konuşmaları yer alıyor.

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