Alanya'da saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli M.C'nin (36) evinde arama yaptı.Aramalarda saksılarda 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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