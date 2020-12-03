ANTALYA - Akseki'de seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

AA

Süleyman Kıyak'ın kullandığı 42 AAR 784 plakalı tırın dorsesi, Konya-Antalya kara yolunun Geriş Mahallesi kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.Alevleri fark ederek tırı yolun kenarına park eden sürücü, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırın dorsesinde hasara yol açtı.Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışmaları yaptı.