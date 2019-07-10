Antalya'da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Lara bölgesine bir kilometre uzaklıkta bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını gören tekne turundaki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede çalışma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedeni bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, cansız bedenin boğazında iki adet plastik kelepçe olduğu tespit edildi.

Giysileri ve güneş gözlüğü üzerinde bulunan, yabancı uyruklu olduğu ifade edilen kişinin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.