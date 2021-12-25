Antalya 9 milyon turist hedefini aştı

Kovid-19 salgını döneminde Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre en fazla turisti konuk eden Antalya, 2021 için belirlenen 9 milyon turist hedefine yıl dolmadan ulaştı.
Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, salgın sürecinde güvenli ve sağlıklı turizmin adresi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde, turizm paydaşlarının iş birliğinde hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı ile seyahat endüstrisinin durduğu noktada turizm hareketini başlatan kent, geçen yılı 3 milyon 410 bin 44 turist sayısıyla kapattı.
2021'e de salgının gölgesinde giren Antalya, temmuzda başlayan hareketlilikle yıl dolmadan 9 milyon 2 bin 217 turist sayısını yakaladı.
'YÜZDE 164'LÜK ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hava yoluyla gelen yabancı misafir sayısının 9 milyon 2 bin 217'yi geçtiğini söyledi.
Salgın dönemine göre bu rakamın sevindirici olduğunu dile getiren Yazıcı, "Geçen yıla göre yüzde 164'lük bir artış gerçekleşti. İyi bir rakam. Özellikle ekim ve kasımda 2019'un aynı dönem rakamlarını yakaladık" dedi.
Yazıcı, Antalya'da hareketliliğin temmuz itibarıyla başladığını, buna rağmen iyi bir sezon geçirildiğini belirtti.
2021'e girerken salgın nedeniyle turizmde belirsizlikler yaşandığını ve net hedefler konulamadığını dile getiren Yazıcı, o dönemde 9 milyon rakamının bir hayal olduğunu ifade etti.
Temmuz ayındaki hareketliliğin tüm turizm camiasını umutlandırdığını söyleyen Yazıcı, "Ağustos'tan itibaren 9 milyon rakamının hayal değil, hedef olduğunu gördük. Temmuz ve ağustosta hızlı bir şekilde organize olundu ve yükselişe geçildi. Turizmci arkadaşlarımız 'bundan sonrası iyi.' dediler ve öyle de oldu. Eylül, ekim, kasım çok iyi geldi. Temmuz, ağustos da bir önceki yıla göre çok iyiydi ama sonbahar ayları çok daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.
HEDEF 2019 RAKAMINA ULAŞMAK
Vali Yazıcı, kentin bu dönemde en fazla Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Kazakistan'dan konuk ağırladığını belirtti. İngilizlerin seyahat kısıtlaması nedeniyle geç geldiğini söyleyen Yazıcı, 2022'de daha fazla İngiliz turist beklediklerini kaydetti.
Antalya'ya en fazla turistin geldiği yılın 2019 olduğunu ve o yıl kentte 16 milyon turistin ağırlandığını dile getiren Yazıcı, "Gelecek yıldan turizmcilerle umutluyuz. Kesinlikle rakamların yüksek olacağını değerlendiriyoruz, inşallah 2019'u yakalayacağız, belki de geçeriz" diye konuştu.
Turizmcilerle daima iletişim halinde olduklarını, belli periyotlarla toplantılar yaptıklarını belirten Yazıcı, turizmi çeşitlendirmek, alternatif pazarlar oluşturmak ve mevcut pazarlardan daha fazla turist çekebilmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
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