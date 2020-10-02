Denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri kadar tarihi, kültürel yapılarıyla ve lüks tesisleriyle öne çıkan Antalya, birçok ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Temmuzdan itibaren turizm hareketliliğinin başladığı Antalya'ya, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 2 milyon 417 bin 592'si yabancı olmak üzere 2 milyon 576 bin 537 turist geldi.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde bu kadar turisti ağırlayabilmenin büyük başarı olduğunu söyledi.
3 ay öncesine kadar tüm tesislerin ve uçuşların kapalı olduğu bir süreçten sonra 2.5 milyonun üzerinde turiste ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu dile getiren Atmaca, şunları kaydetti:
"Güvenli turizm sayesinde sektör başarılı oldu. Bu kadar misafiri bu süreçte getirebilmek Türkiye'nin başarı. Bunu güvenli ve sağlıklı turizmle başardık. Sağlıklı turizm sertifikası, aldığımız önlemler ve turistlerin mutlu dönmeleri sonucu bu başarı ortaya çıktı. Dünyada nadir tatilin yapıldığı bir destinasyon olmak Türkiye adına büyük bir başarı. Bu dönemde sağlıklı turizm yapabilmek, hem çalışanların hem misafirlerin sağlığını koruyabilmek önemliydi."
'SEZON UZAYACAK'
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da Rusya, İngiltere ve Ukrayna'dan turistlerin geldiğini belirtti.
Turizm sezonunun uzayacağını ifade eden Kavaloğlu, "Tüm dünyada Türkiye en güvenli destinasyon oldu. Avrupalı ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin birinci tercihi Türkiye oldu. Avrupa pazarı çok önemli. Hollanda, Belçika bile Almanya üzerinden geliyor." dedi.
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