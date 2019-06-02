02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turist ağırlayan Antalya, bu yıl kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Turizmin başkenti Antalya'ya, sadece mayıs ayında bir milyon 702 bin 296 yabancı turist geldi. Yerli turistlerin sayısı ise 45 bin 918 olarak gerçekleşti.
Antalya, geçen yıl mayıs ayında bir milyon 575 bin 948 turist ağırlamıştı.
5 AYDA YAKLAŞIK YÜZDE 19 ARTIŞ
Kente gelen turist sayısında ise 5 ayda yaklaşık yüzde 19 artış gerçekleşti. Geçen yıl ocak ile mayıs döneminde 2 milyon 639 bin 334 yabancı turistin geldiği kenti bu yıl 3 milyon 139 bin 785 yabancı turist ziyaret etti.
Yerli turist sayısı da geçen yıla göre yüzde 2 artışla 169 bin 372 oldu.
RUSYA İLK SIRADA
Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında Rusya ilk sırada yer aldı. Mayıs ayında 805 bin 40 Rus turistin geldiği kenti, Ocak-Mayıs döneminde bir milyon 249 bin 757 Rus turist ziyaret etti. Rus turistte geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşandı.
İkinci sırada 617 bin 354 turistle Almanya, üçüncü sırada 192 bin 267 turistle İngiltere yer aldı. Ukrayna'dan 164 bin 922 ve Hollanda'dan 133 bin 956 turist geldi.
Kente gelen turist sıralamasında Polonya, Litvanya, Belçika, İsrail ve Danimarka da ilk onda yer aldı.
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