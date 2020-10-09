Antalya 3 ayda yarım milyona yakın Ukraynalı turist ağırladı

Türkiye-Ukrayna Turizm Karma Komisyonu 7'nci dönem toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülke arasında turizm alanında iş birliği alanında protokol imzalandı.Alpaslan, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, toplantının verimli geçtiğini, iki ülkenin turizmdeki deneyimlerinin paylaşıldığını belirtti.
Türkiye ile Ukrayna'nın uzun bir süredir iki dost ve komşu ülke olarak ilişkilerini geliştirdiğini anlatan Alpaslan, bugünkü toplantıda da turizm potansiyelinin değerlendirildiğini söyledi.
Salgın sürecinde dünyada turizm hareketlerinin başladığında Türkiye'yi ilk ziyaret eden ülkelerin başında Ukrayna'nın geldiğini aktaran Alpaslan, "Temmuzun başından itibaren çok yoğun şekilde Ukraynalı misafirlerimiz ülkemize geldi. Bu bizi de memnun etti. Toplantıda ziyaretler de değerlendirildi. Turistlerin de ülkemizde olmaktan duydukları memnuniyeti burada tekrar görmüş olduk." dedi.
Toplantıda Güvenli Turizm Sertifika sistemi ve güncel çalışmalar hakkında da tarafları bilgilendirdiklerini belirten Alpaslan, karşılıklı iş birliğinin devam etmesi, dünyanın daha uzak ülkelerinden gelecek turistlerin hem Türkiye'yi hem de Ukrayna'yı içine alacak bir paket tur organizasyonu konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.
Alpaslan, bir sonraki toplantının Ukrayna'da yapılmasının da kararlaştırıldığını bildirdi.
- Antalya'ya temmuzdan bu yana yarım milyona yakın Ukraynalı geldi
Geçen yıl 1 milyon 600 bine yakın Ukraynalı turistin Antalya'da tatil yaptığını dile getiren Alpaslan, "Temmuzdan bu yana Ukrayna'dan gelen turist sayısı 500 bine yaklaştı. Yıl sonuna kadar Antalya, yarım milyondan fazla Ukraynalıyı ağırlamış olur. Salgın koşullarına göre rakamlar gayet iyi." dedi.
Güvenli Turizm Sertifika programı sayesinde Türkiye'deki turizm hareketliliğinin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, bu kapsamda hava yolundan konaklamaya kadar her alanda belli bir kriterler belirlendiğini anımsattı.
Programın salgından sonra da güncellenerek devam edeceğini belirten Alpaslan, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede 2021 yılının başından itibaren 50 oda olan sertifika alma zorunluluğunu 30 odaya indirdik. 2021'e kadar bu tesisler hazırlıklarını yapsınlar. Dolayısıyla 2021'den itibaren 30 oda ve üzeri tüm turizm konaklama tesisleri faaliyetlerine devam edebilmek için bu sertifikayı alma zorunda olacaklar. Bunun yararlı olacağını düşünüyorum."
- "Türkiye turizm açısından güvenli ülke"
Ukrayna Turizm Bakan Yardımcısı Larysa Petasiuk ise iki ülke ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu söyledi.Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'yi sağlıklı ve güvenli bulduklarına dikkati çeken Petasiuk, "Hem Türklerin bizim ülkemize gelmesini hem de bizim vatandaşlarımızın da Türkiye'ye gelmelerini istiyoruz. Türkiye turizm açısından çok güvenli." dedi.
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