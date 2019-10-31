31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihinde ilk kez 15 milyona yakın turist ağırlayan Antalya, yıl sonu için belirlenen 16 milyon turist hedefine bir adım daha yaklaştı.
Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, bu yıl başarılı bir sezon geçiriyor. Yıla iyi bir başlangıç yapan ve yıl içinde de artan turist sayısıyla üst üste rekor kıran Antalya, yıl sonu için belirlenen 16 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 1 Ocak-29 Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artışla 14 milyon 606 bin 912 olarak gerçekleşti.
Antalya'ya gelen turistler arasında Ruslar yine ilk sırada yer aldı. Rusları, Almanlar ve Ukraynalılar takip etti.
EN İYİ EKİM YAŞANDI
193 ülkeden turistin tercih ettiği Antalya, geçen yıllara göre de turist sayısı bakımından en iyi ekim ayını yaşadı. Geçen yıl ekimde bir milyon 406 bin 703 turist ağırlayan kent, 29 Ekim itibarıyla bir milyon 647 bin 3 turisti misafir etti.
Kent, ekimi çift haneli bir büyümeyle kapattı.
ANTALYA'DA SEZON UZUYOR
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, sektör açısından güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.
Yıl sonu için 16 milyon hedefi belirlendiğini anımsatan Atmaca, "Antalya tarihinde ilk kez bu rakamları gördü. 10 ayda 15 milyona yakın bir turisti gördük. Kasıma girmek üzereyiz ve hala Antalya'da hava günlük güneşlik, insanlar denize giriyor, plajlarda güneşleniyor. Antalya'da artık sezon uzuyor." diye konuştu.
ANTALYA'NIN HEDEFİ 25 MİLYON TURİST 22 MİLYAR DOLAR GELİR
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da yıl başında açıkladıkları öngörüye paralel şekilde ilerleme kaydettiklerini, turist sayısının sektör temsilcilerini sevindirdiğini dile getirdi.
Antalya'nın 2023 yılı hedefinin 25 milyon turist, 22 milyar dolar dış turizm geliri olduğunu belirten Yağcı, bu rakamların hayal olmadığını vurguladı.
Turizmin güçlü bir sektör olduğuna işaret eden Yağcı, doğru planlamalarla gerek Türkiye genelinde gerekse Antalya özelinde belirlenen hedeflere ulaşılabileceğini bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!