'Cennetten bir kare' denilen rezidans yerle bir oldu

DHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde, yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Enkaz altında çok sayıda kişi olduğu öğrenilirken, ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için ‘Cennetten bir kare’ yazdığı ortaya çıktı.

Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. Rezidans enkazı havadan dronla görüntülenirken, yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü.

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmalar sürdürülürken, inşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Rezidansın bulunduğu sokaktaki 12 katlı başka bina da deprem nedeniyle yıkıldı. Rezidans ve diğer apartmanda enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Enkazda yakınları olanlar ise yapının yakınında gelecek iyi haberleri bekliyor.

HATAYSPORLU CHRİSTİAN ATSU VE TANER SAVUT DA REZİDANS ENKAZINDA

Öte yandan Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut ve takım arkadaşı Christian Atsu'nun Rönesans Rezidans enkazında olduğunu "Taner Savut ve Christian Atsu enkaz altında. Bir an önce yardım istiyoruz. Ekinci Mahallesi, İnönü Bulvarı, A1 Blok, 9. kat. Rönesans Rezidans, Hatay" notuyla paylaşıp, yardım çağrısında bulunmuştu.