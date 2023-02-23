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Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmasına yarın başlanacak

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışması başlatılacağını duyurdu

Giriş: 23.02.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nde enkaz kaldırma yarın başlayacak
AA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu kentte yıkılan binaların enkazlarının kaldırılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nin enkazının kaldırılmasına yarın başlanacağı belirtilen açıklamada, iş yeri sahiplerinin istedikleri takdirde çalışmaya refakat edebileceği bildirildi.

Açıklamada, planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesinin Valiliğin web sitesinden paylaşılacağı ifade edildi.

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