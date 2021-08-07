McPartlin ve Corbett'e yakın kaynakların anlattığına göre çift, aslında yurt dışında evlenmeyi planlıyordu. Fakat koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle bu kararlarını değiştirip, İngiltere'de evlenmek zoruda kaldılar. Aynı kişiler ayrıca, "Ant ve Anne Marie basit ama güzel bir düğün planlıyorlar. Gösteri dünyasının düğünleri gibi olmasını istemiyorlar." demiş olsa da hazırlıklar tam tersini söylüyor.