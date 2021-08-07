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Ant McPartlin, eski asistanı Anne Marie Corbett ile evleniyor - Magazin haberleri

Ant McPartlin, eski asistanı Anne Marie Corbett ile evleniyor

İngiliz sunucu Ant McPartlin bir süredir nişanlı olduğu eski asistanı Anne Marie Corbett ile bugün nikah masasına oturacak. Çiftin yakınları, "Ant ve Anne Marie basit ama güzel bir düğün planlıyorlar. Gösteri dünyasının düğünleri gibi olmasını istemiyorlar." demiş olsa da hazırlıklar tam tersini söylüyor

07.08.2021 - 11:26 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Tam adı Anthony David McPartlin olan sunucu Ant McPartlin, eski kişisel asistanı Anne Marie Corbett ile bu akşam evleniyor.

    Çiftin düğün törenine, aralarında İngiltere'nin ünlü ekran yüzlerinin de bulunduğu 100 konuk davet edildi. Bu konuklar gecelik fiyatı oldukça pahalı olan lüks bir otelde ertesi güne kadar konaklayacaklar.

  • McPartlin ve Corbett'e yakın kaynakların anlattığına göre çift, aslında yurt dışında evlenmeyi planlıyordu. Fakat koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle bu kararlarını değiştirip, İngiltere'de evlenmek zoruda kaldılar. Aynı kişiler ayrıca, "Ant ve Anne Marie basit ama güzel bir düğün planlıyorlar. Gösteri dünyasının düğünleri gibi olmasını istemiyorlar." demiş olsa da hazırlıklar tam tersini söylüyor.

  • Önceki gün düğün mekanının önüne onlarca kamyon, kolilerce çiçekler ve tören sırasında kullanılacak olan malzemelerin getirdiği görüldü.

  • İkili, ayrıca düğünün ardından geceliği 5 bin sterlin olan balayı suitinde konaklayacak. McPartlin ile Corbett, düğün öncesinde de bir villaya taşınmıştı.

  • İKİSİ DE EVLİYDİ

    Ant McPartlin ile Anne Marie Corbett'in ilişkisi uzun süre konuşulmuştu. Bunun nedeni ise bir dönem birlikte çalışan ikilinin başkalarıyla evli olmasıydı. İngiliz sunucu, Lisa Armstrong ile 11 yıllık evliliğini 2018'de bitirmişti. Corbett de Ant McPartlin boşandıktan birkaç ay önce de iki çocuğunun babasından boşanmıştı.

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