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Çinli finansal teknoloji şirketi Ant Group'un 35 milyar dolar civarında kaynak toplaması beklenen halka arzı beklenmedik bir şekilde askıya alındı. Şangay ve Hong Kong borsalarında şirketin yüzde 11'lik hissesini halka arz edecek olan Ant Grup böylelikle Suudi Aramco'yu da geride bırakacaktı.

İlk belirlemelere göre Ant Group hisselerinin 10-10.5 dolar arasında işlem görmesi bekleniyordu ve talebin çok yüksek olduğu belirtiliyordu.

Şirketten yapılan açıklamada halka arzın askıya alınmasıyla ilgili daha sonra detaylı bir açıklama yapılacağı söylendi. Halka arzda frene basılmasının şirketin kurucusu Jack Ma'nın Çin Merkez Bankası yöneticileri ve üç düzenleyici kurumun yetkilileriyle yaptığı toplantı sonrası gelmesi dikkati çekti.

Çin online ödeme pazarının hakimi olan Alipay'i de bünyesinde barındıran Ant Group'un 1.3 milyar abonesi bulunuyor ve geçen yıl 15 trilyon doların üzerindeki ödeme işlemine aracılık etmişti.