Annesiz kalan sincap yavrularına özenle bakılıyor

"HALEN ANNE EMME REFLEKSLERİ DEVAM EDİYOR"

Veteriner Hekim Zeynep Hızal da yavruların geldiklerinde kendi kendilerine beslenecek durumda olmadığını söyledi.

Sincapların doğada kabuklu yiyeceklerle beslendiğini hatırlatan Hızal, "Kuruyemiş, tahıl ve meyve çekirdekleri ile beslenen bu hayvanlar henüz bunları yiyebilecek durumda değiller. Biz de bu yiyeceklerden karışım yaparak mama yapıyoruz. Halen anne emme refleksleri devam ediyor. Anne şefkatiyle bakıyoruz. Çok küçük ve anneleri olmadığı için vücut ısılarını da korumamız gerekiyor" şeklinde konuştu.