Annesinin kuzusu 'Yaren'

'BİZE ALLAH'IN BİR LÜTFU'

Çocukluğundan beri kuzuları ve koyunları çok sevdiğini belirten Şerife Çakıcı, "Benim çocuğum yok. Bir kızımın olmasını çok istemiştim ama olmadı. Eğer bir kız çocuğum olsaydı adını 'Yaren' koyacaktım. O da olmadı. Ben bekarken köyde yaşıyordum. Kuzularla, koyunlarla büyüdüm.