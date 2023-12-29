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        Haberler Yaşam Annesinin kabullenmediği babun yavrusu keçi sütüyle besleniyor

        Annesinin kabullenmediği babun yavrusu keçi sütüyle besleniyor

        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun yavrusu Limon'un bakımını veteriner hekimler yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:55
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          Mersin Belediyesi'nin açıklamasına göre, doğa parkındaki babun maymunu Nazo'nun 23 Aralık'ta dünyaya getirdiği yavrunun bakımını belediye ekipleri üstlendi.

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          Doğumun ardından annesi istemeyince veterinerler tarafından koruma altına alınan yavru, kuvöze konuldu. Limon adı verilen yavru babunun, burada gece gündüz anne şefkatiyle bakımı yapılıyor. Keçi sütüyle beslenen Limon, büyüdüğünde kardeşi Nisan'ın yanına yerleştirilecek.

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          Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görevli Yılmaz Ölmez, Limon'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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          Daha önce de aynı anneden doğan Nisan'ı büyüttüklerini hatırlatan Ölmez, "Zaten tecrübemiz de var. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz daha vardı. O tecrübelerden de faydalanıyoruz ve anne şefkati göstererek büyütüyoruz. Annesi maalesef daha önceki yavrularını da kabul etmedi. Biz ikisini bu şekilde kuvözümüzde besleyerek kurtardık. Kuvözümüz olmasa büyük ihtimalle ölecekti bu yavru ama artık yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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          Doğa parkının üyelerinden babun Nazo, 2021'de de Nisan adı verilen babunu dünyaya getirmişti. Nazo, doğumun ardından yavrusunu kabullenmeyince Nisan da belediye ekiplerince büyütülmüştü.

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