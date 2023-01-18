Annesinin bakıcısı yatağında ölü buldu

Kocaeli'de Özgür Sağlam (38), yatağında ölü bulundu..

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Özgür Sağlam, evde annesinin bakıcısı tarafından yatağından hareketsiz bulundu.

Bakıcının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi, Özgür Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlıkçıların ölümü şüpheli bulmasıyla polis, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.