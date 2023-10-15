Yolculuğuna 1 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'teki Notr Dame Katedrali'nin önünden başlayan Nahide Etemoğlu, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Etemoğlu, çevre ve barış odaklı yolculuğunu özel olarak hazırladığı çekçekle sürdürüyor. Hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu bir yolculuğa başladığını söyleyen Etemoğlu, doğup, büyüdüğü topraklara ulaşmanın sevincini yaşıyor.

"İLHAM KAYNAĞIM, RAHMETLİ ANNEM"

Bu yürüyüş ile annesini de andığını vurgulayan Etemoğlu, "Bu maceranın ilham kaynağı ne yazık ki Covid-19 nedeniyle kaybettiğim rahmetli annem. Bir nevi anneme olan sevgimi ve saygımı bu şekilde ifade etmek istedim. Attığım her adımda barış için, doğa için bir farkındalık yaratma niyetindeyim. Bu sebeple yolculuğum esnasında karşılaştığım atıkları topluyorum. Yolculuğum boyunca aldığım tepkiler gerçekten muhteşemdi. Birçok başkonsolos, belediye başkanı, sivil toplum temsilcisi ve vatandaşla tanışma ve konuşma imkanı buldum. Dolayısıyla bu yolculuk sadece bir yürüyüşten ibaret değil. Umarım bu röportaj sayesinde daha çok kişiye ulaşırız. Bu vesileyle de insanları barış ve doğa için adım atmaya teşvik ederiz. Şu ana kadar Paris'ten Keşan'a 3 bin 250 kilometre katettim. Buradan Malkara, Tekirdağ ve 29 Ekim'de de İstanbul'da olacağım. Yürüyüşümü İstanbul'da sonlandırdıktan sonra da annemin mezarını ziyaret edeceğim" dedi.