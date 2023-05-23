Annesini öldüren babasından şikâyetçi olmadı

DHA

Isparta'da, hemşire eşi Selver Bulut'u (49) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Mustafa Bulut'un (67) yargılanmasına başlandı.

Olay, 11 Aralık 2022 günü saat 04.30 sıralarında Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Evde çıkan tartışmada Mustafa Bulut, hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa Bulut hakkında "kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEME BAŞKANI "KARARINI VER" DEDİ

Mustafa Bulut'un yargılandığı davada ilk duruşma Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma başlamadan önce mahkeme başkanı, sanık ile maktulün oğlu C.B.'ye, "Sanıktan şikâyetçiysen seni müşteki olarak kabul edeceğim. Şikâyetçi değilsen tanık olarak dinleyeceğiz. Kararını ver" dedi.

"BU OLAYDA ASIL MAĞDUR BABAMDIR"

C.B., mahkeme başkanını sorusuna karşılık, "Bu olayda asıl mağdur babamdır. O yüzden şikâyetçi değilim" cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tanıklık yapması için C.B.'nin salon dışında beklemesini istedi.

AVUKAT BULMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

İşitme sorunu olan ve duruşma salonunda söylenenleri güçlükle duyan sanık Mustafa Bulut, savunmasını avukat aracılığıyla yapmak istediğini, bu nedenle süre verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi kabul edip, duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

*Fotoğraf: AA