Annesini, kız kardeşini ve dayısını yaralayan kişi tutuklandı

AA

Kültür Mahallesi'nde dayıları Turgay Kaya, anneleri Canan D. ve kız kardeşleri Gülcan D'yi silah ve bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan kardeşler C.D. ve A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kardeşlerden C.D. tutuklandı. A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kültür Mahallesi'nde C.D. ve A.D. kardeşler ile dayıları Turgay Kaya, anneleri Canan D, ve kız kardeşleri Gülcan D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeş, dayıları, anneleri ve kız kardeşlerini silah ve bıçakla yaralamıştı. Kaçan zanlılar Haydarbey köyü yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.