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Annesini kaynar su ile yakıp bıçakladı!

İstanbul'da kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Küçükçekmece'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, çıkan tartışmada yüzüne kaynar su döktüğü annesini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Zanlı S.E., polis ekiplerince yakalandı

Giriş: 05.04.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Küçükçekmece'de annesini kaynar su ile yakıp bıçakladı! - Son dakika haberleri
AA

İstanbul Küçükçekmece'deki İnönü Mahallesi'nde, evlerinde S.E. ile annesi H.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ANNESİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E.'nin eşi araya girerek, ikiliyi ayırmaya çalıştı. S.E, bu sırada annesinin üzerine kaynar su fırlattı.

YÜZÜ HAŞLANDIĞI SIRADA BIÇAKLADI

Sıcak su yüzüne gelen H.E. ile eşi yaralanırken şüpheli, evde bulunan bıçakla annesini kolundan yaraladı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Dışarı çıkarak evlerini yakacağını da söyleyen S.E, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Anne H.E. ile eşi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI, TEDAVİYE ALINDI

Götürüldüğü emniyette, "intihara teşebbüs", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edilen S.E, buradaki işlemlerinin ardından tedavisi yapılmak üzere bir hastanenin psikiyatr bölümüne sevk edildi.

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