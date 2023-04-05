Annesini kaynar su ile yakıp bıçakladı!

İstanbul Küçükçekmece'deki İnönü Mahallesi'nde, evlerinde S.E. ile annesi H.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E.'nin eşi araya girerek, ikiliyi ayırmaya çalıştı. S.E, bu sırada annesinin üzerine kaynar su fırlattı.

Dışarı çıkarak evlerini yakacağını da söyleyen S.E, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Götürüldüğü emniyette, "intihara teşebbüs", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edilen S.E, buradaki işlemlerinin ardından tedavisi yapılmak üzere bir hastanenin psikiyatr bölümüne sevk edildi.