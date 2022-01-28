AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Turgutlu Ovası'nda ağılı da bulunan 26 yaşındaki lastik tamircisi Mehmet Küçük, doğumu esnasında annesini kaybeden yavru kuzuyu iş yerinde biberonla besliyor.

AA'nın haberine göre Küçük'ün Sibop adını verdiği kuzu, bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Kuzunun müşterilerin de ilgi odağı olduğunu söyleyen Küçük, önceleri evinde beslediğini, daha sonra iş yerine getirdiğini anlattı.

Küçük, "Yaklaşık bir aydır burada bakıyoruz. Biberonla besliyoruz. Ben nereye gidersem oraya geliyor" diye konuştu.