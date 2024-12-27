DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş yeni yılda görevinden ayrılmayı planladığı dönemde annesi Perihan Ateş'i kaybetmişti. Ateş'in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakiben Ulus Aile Kabristanı'nda toprağa verildi
Yıl sonunda görevinden ayrılmaya hazırlanan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’in annesi Perihan Ateş’in cenazesi Hacı Nimet Özden Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ulus Aile Kabristanı'na defnedildi. Çok yoğun bir kalabalık olan cenazede dostları Hakan Ateşi’i yalnız bırakmadı, taziyelerini sunmak için camide büyük bir kalabalık oluştu.
Cenaze töreninde Dursun Özbek, Ali Sabancı ve Fettah Tamince'nin yanısıra iş dünyası temsilcileri ile banka genel müdürleri yer aldı. Hakan Ateş’in çok üzgün olduğu görüldü.
BABASINI DA 2021'İN EYLÜL AYINDA KAYBETMİŞTİ
Hakan Ateş, 2021'in Eylül ayında da babası, yüksek elektrik mühendisi Hüsamettin Mehmet Ateş’i kaybetmişti. Babasının cenazesi, Şişli Hacı Nimet Özden Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmişti.