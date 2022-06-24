Annesini darbederek öldüren sanığa 10 yıl hapis!

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Bahattin D. ve taraf avukatları katıldı.

AA'da yer alan habere göre Bahattin D, üzerine atılı suçlamayı reddederek, "Ben anneme el kaldırmış bir insan değilim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla düşürdü.

Konya'da 2017'de yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Latife D'nin (84) vücudundaki hayati tehlike arz edecek kırıklar nedeniyle soruşturma başlatılmış, annesinin yanında kalan Bahattin D. (60) hakkında dava açılmıştı.