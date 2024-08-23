Annesini bulamayan karacayı beslediler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Rize'de aç halde bulunan ve muayenesi yapılıp doğaya bırakıldıktan sonra annesini bulamayan yavru karacanın bakımını yaparak, beslemeye başladı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde doğada kimsesiz ve aç halde bulunan yavru karaca ekiplerimiz tarafından alınarak muayene edildi, yeniden doğaya bırakıldı ancak annesini bulamadığı için beslenmesi ve bakımını sağlamaya devam ediyoruz" denildi.