Annesini bıçakla katletmişti, istenen ceza belli oldu

AA

Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde annesini öldüren gence istenen ceza belli oldu.

Olay, 7 Haziran 2015'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Işık G.'nin direksiyonda olduğu otomobildeki Onur Ö. (23), tartıştığı annesi Serpil Ö. (57) ile araçta bulunan İfaket E. ve Işık G.'ye bıçakla saldırdı. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan Serpil Ö.'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kavga sırasında ve aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Işık G., İfaket E. ile Onur Ö., ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

DURUŞMAYA KATILMADI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Onur Ö.'nün yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren Onur Ö. katılmazken, sanık avukatı ve müşteki İfaket E. salonda hazır bulundu.

"ANNESİNİNDEN SONRA BENİ BIÇAKLADI"

Olayda yaralanan İfaket E., "Sanık annesini öldükten sonra beni akciğer ve dalağımdan bıçakladı. Yüzümde bıçak izleri vardı. Bu yüzden yüzümden defalarca estetik operasyonları geçirdim." dedi.

2 SUÇTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın annesi Serpil Ö.'ye karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, İfaket E'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilerek ertelendi.