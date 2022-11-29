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Annesine doğum günü sürprizi yapacaktı, ekip otosuna çarpıp öldü

Antalya'da kullandığı motosikletle devriye görevi yapan ekip otosuna çarpan Ahmet Uysal, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ekip aracını kullanan polis memuru meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Uysal'ın, annesinin doğum günü sürprizi için pasta almaya gittiği ortaya çıktı

Giriş: 29.11.2022 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da annesine sürpriz yapacaktı, ekip otosuna çarpıp öldü - Güncel haberler
Annesine sürpriz yapacaktı, ekip otosuna çarpıp öldü
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DHA

Antalya'da, annesine pasta almaya giderken motosikletle ekip otosuna çarpan Ahmet Uysal (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Uysal'ın kullandığı motosiklet, devriye görevi yapan polis otosuna çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ekip otosunun sürücüsü polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

ANNESİNE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMAK İSTEMİŞ

Uysal'ın, doğum günü olan annesi Şerife Uysal'a sürpriz yapmak için motosikletiyle pasta almaya gittiği ortaya çıktı. Antalya Serbest Bölge'de bir gemide çalıştığı belirtilen Uysal'ın cenazesini almaya gelen babası Tamer Uysal'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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