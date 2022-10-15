Annesine ateş etti arkadaşını öldürdü!

İHA

İzmir'in Kiraz ilçesinde olay, saat 06.00 sıralarında, ilçeye bağlı Haliller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Başol (52), S.Y. (27) ile gece boyunca alkol aldıktan sonra S.Y.'yi evine bıraktı.

Hayatını kaybeden Muhammet Başol.

ANNESİ EVE ALMAK İSTEMEDİ ATEŞ AÇTI

İHA'da yer alan habere göre evin önüne geldiklerinde S.Y.'nin annesinin oğlunu eve almak istememesi üzerine tartışma çıktı. Bu esnada S.Y. alkolün etkisiyle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı.

ARKADAŞI KURŞUNUN HEDEFİ OLDU

Arkadaşının elindeki tabancayı almak isteyen Muhammet Başol ise kurşunların hedefi oldu. Vücuduna mermiler isabet eden Başol kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öne sürülen şüpheli S.Y. jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, ağır yaralandığı belirlenen Muhammet Başol, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Muhammet Başol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, olay ile soruşturma başlatıldı.