İzmir'in Kiraz ilçesinde bir kişi, alkollü geldiği için eve almayan annesine sinirlenip ateş ederken, araya giren arkadaşını yanlışlıkla tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan Muhammet Başol burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
İzmir'in Kiraz ilçesinde olay, saat 06.00 sıralarında, ilçeye bağlı Haliller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Başol (52), S.Y. (27) ile gece boyunca alkol aldıktan sonra S.Y.'yi evine bıraktı.
ANNESİ EVE ALMAK İSTEMEDİ ATEŞ AÇTI
İHA'da yer alan habere göre evin önüne geldiklerinde S.Y.'nin annesinin oğlunu eve almak istememesi üzerine tartışma çıktı. Bu esnada S.Y. alkolün etkisiyle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı.
ARKADAŞI KURŞUNUN HEDEFİ OLDU
Arkadaşının elindeki tabancayı almak isteyen Muhammet Başol ise kurşunların hedefi oldu. Vücuduna mermiler isabet eden Başol kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI
Yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öne sürülen şüpheli S.Y. jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, ağır yaralandığı belirlenen Muhammet Başol, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedavi altına alınan Muhammet Başol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, olay ile soruşturma başlatıldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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İzmir'de annesine ateş etti arkadaşını öldürdü! -Güncel haberler/annesine-ates-etti-arkadasini-oldurdu-3529555
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