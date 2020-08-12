Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı - ADANA

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'yi olay yerinde gözaltına aldı.Şüpheli Tolga P, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref P. de görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.Ailenin yarın görülecek miraslık tarla davası öncesi konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi.Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu.Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.