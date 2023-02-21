Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de annesi pazarda olan zihinsel engelli yangında can verdi - Öne çıkan haberler

Annesi pazardayken evde çıkan yangında zihinsel engelli hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir apartmanın giriş katındaki evde çıkan yangında, zihinsel engelli Kazım Aytüre yaşamını yitirdi. Aytüre'nin evde birlikte yaşadığı yaşadığı annesinin yangın sırasında pazarda olduğu öğrenildi

Giriş: 21.02.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir'de annesi pazarda olan zihinsel engelli yangında can verdi - Öne çıkan haberler
DHA

Eskişehir'de, bir apartmanın giriş katında çıkan yangında zihinsel engelli Kazım Aytüre (56) hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Fidangül Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, zihinsel engelli Kazım Aytüre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aytüre'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Aytüre'nin evde birlikte yaşadığı yaşadığı annesinin yangın sırasında pazarda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay depremleri sonrası Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama
Hatay depremleri sonrası Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama
Hatay Havalimanı kontrol edildi, uçuşlar devam ediyor
Hatay Havalimanı kontrol edildi, uçuşlar devam ediyor
Kilis Valiliği'nden Hatay depremiyle ilgili açıklama
Kilis Valiliği'nden Hatay depremiyle ilgili açıklama
Altun'dan Hatay depremlerine ilişkin dezenformasyon uyarısı
Altun'dan Hatay depremlerine ilişkin dezenformasyon uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.