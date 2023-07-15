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        Annesi gözleri önünde öldürülen Yağmur: Silahı bırakması için yalvardım

        Bursa'da sokak ortasında öldürülen Nurcan İnan'ın kızı Yağmur M., "Yaşanacakları anladığım için annemin önüne geçip, silahı bırakması için kendisine yalvardım. O anı hiç unutmadım, unutmayacağım da" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:47
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        Annesi gözünün önünde öldürüldü: Yalvardım!
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        Bursa'da, İzzet Akdeniz (46), eğlence merkezinde çalışan bir süre birlikte yaşadığı Nurcan İnan'ı (41), mekandan çıktıktan sonra kızı Yağmur M.'nin (18) gözleri önünde tabancayla başından vurdu. Tutuklanan Akdeniz'in yargılandığı duruşmada konuşan Yağmur M., "Annemle evimizin önüne geldiğimizde İzzet ile tartıştık. Elinde silah vardı. Annemi korumak için önüne geçtim. Silahı bırakması için yalvardım. O anı hiç unutmayacağım" dedi.

        Olay, ocak ayında Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence merkezinde solist olarak çalışan Nurcan İnan, ziyaretine gelen kızı Yağmur M. ile saat 01.30 sıralarında evine gitmek için mekandan ayrıldı. İnan, mekanın önünde kendisini bekleyen ve sevgilisi olduğu öne sürülen İzzet Akdeniz ile tartıştıktan sonra taksiyle Çatal Sokak'taki evine gitti. Araçtan inen İnan burada da otomobiliyle kendilerinden önce gelen Akdeniz ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Akdeniz, Nurcan İnan'ın başına ateş etti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Görüntülerde Nurcan İnan'ın yerde yattığı, kızının da başında durduğu görüldü. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan ve "Nurcan, öldüreceğim seni" diyen şüpheli, sokağın başında park halindeki 16 AV 585 plakalı, beyaz otomobille kaçtı. Yağmur M., ağlayarak annesinin başında beklerken, silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İnan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Kaçan şüpheli İzzet Akdeniz, polis tarafından Yıldırım ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Verdiği ifadede, "Onunla 8 aydır ilişkimiz vardı. Kıskançlık yüzünden cinayeti işledim" diyen Akdeniz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan İzzet Akdeniz'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tarafların avukatları ile Yağmur M. hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan İzzet Akdeniz, sevgilisi olduğunu söylediği Nurcan İnan ile aynı evde yaşadıklarını belirterek, "O gün Nurcan bana, akşam iş yemeği olduğunu söyleyip, 'Beni gece al' dedi. Gece, çalıştığı mekana gittiğimde, Nurcan ve kızı Yağmur bir erkekle birlikte alkol alıp eğleniyorlardı. Onları beklerken, yanıma gelen garson dışarı çıkmamı istedi. Ben de ayrıldım. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Nurcan ve Yağmur, taksiyle eve gideceklerini söylediler. Öyle de yaptılar. Nurcan, çok alkol almıştı. Onun için çok endişelendim. Ben de otomobilimle kendilerini takip ettim. Evlerinin önünde tartışınca Nurcan ve Yağmur bana hakaretler yağdırdı. Tabancamı çıkarıp onları korkutmak için yere ateş ettim. Ardından, Nurcan'a sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum bir anda patlayan silahımla onu istemeyerek vurmuştum. Yağmur, 'Annemi vurdun' diyerek bana bağırınca olayın farkına vardım. Ardından arabaya binerek uzaklaştım. 5 dakika sonra yeniden Nurcan'ın yanına döndüm ve ona 'Seni çok seviyorum ölme' diyerek yalvardım. Sonra da polise teslim oldum" dedi.

        "ANNEMİ ÖLDÜRDÜĞÜ O ANI HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

        Duruşmada ifade veren Yağmur M., olayın etkisinden kurtulamadığını söyleyerek, "Olay günü annem beni telefonla arayıp, 'Kızım bu akşam iş yemeğimiz var. Gel birlikte oluruz' dedi. Onu kıramadım. İş yerine gittik. Birlikte yemek yiyip eğlendik. Çıkışta bizi rahatsız etmeye başlayan İzzet Akdeniz ile karşılaştık. Bizi, otomobiliyle evine bırakmak istedi. Kabul etmeyip taksiye bindik. Bu sırada telefonla aradığı anneme hakaret etti. Evin önüne geldiğimizde bizi burada elindeki tabancayla bekliyordu. Yaşanacakları anladığım için annemin önüne geçip, silahı bırakması için kendisine yalvardım. Buna rağmen, 'Şakam yok' diye bağırıp yere ateş etti. Ardından annemin kafasına sıkıp öldürdü. O anı hiç unutmadım, unutmayacağım da. Olayın etkisindeyim" diye konuştu.

        Yağmur M., annesinin, bir süre birlikte yaşadıktan sonra ayrıldıkları İzzet Akdeniz'in, durumu kabul edemeyerek takıntı haline getirip, kendilerini sürekli rahatsız ettiğini de sözlerine ekledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakın beklenmesi, tanıkların zorla duruşmaya getirilmesi için yargılamayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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