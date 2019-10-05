Serik'te toprağa verildi

05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da iki kişinin ölümüyle sonuçlanan acı kaza, 27 Eylül akşamı saat 19.00 sıralarında, Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde meydana geldi. Serik'te oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, kasksız olarak motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı 07 YLY 20 plakalı motosiklet, Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada, motosikletle savrulan Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı.
Kurnaz kardeşler, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Okay Kurnaz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. AÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan abla Ayşe Kurnaz'ın ise önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Anne Emine Kurnaz, kızının kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri ile kornealarını bağışladı.
ANTALYA'DA 4 HASTAYA NAKİL YAPILDI
AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, Ayşe Kurnaz'ın sol böbreğini Trabzon'dan gelen Cemil Büyükkara'ya (37),sağ böbreğini Van'dan gelen Eyüp Koçak'a (30),karaciğerinin yarısını Denizli'de yaşayan Veli Şadı'ya (51),diğer yarısını da Şanlıurfa'dan gelen akçaağaç şurubu hastalığı olan 3 yaşındaki Ayşe Karakuş'a nakletti. Ayşe Kurnaz'ın kalbi İstanbul'da, akciğeri ise Ankara'da organ bekleyen hastalara nakledildi.
Prof. Dr. Bülent Aydınlı, böbrek nakillerinin başarılı geçtiğini, hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Organları bağışlayan annenin, acısına rağmen onurlu bir davranış sergilediğini vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, "Bütün Türkiye'ye örnek bir davranış. Eli öpülesi bir anne. Allah sabır versin. Aralarında 3 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu" dedi.
'YAŞADIKÇA DUA EDECEĞİZ'
Ayşe Kurnaz'ın karaciğerinin yarısı nakledilen Ayşe Karakuş'un annesi Fatmanur ve babası Resul Karakuş, organ bağışı yapıldığı haberi üzerine hemen Antalya'ya geldiklerini söyledi. İşsiz olduğunu ve kızının şifa bulması için her gün dua ettiğini söyleyen baba Karakuş, "Kızımın 'akçaağaç şurubu' adı verilen hastalığı var. Karaciğer nakli olması gerekiyordu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzman hekimlerin takibindeydi. Şükürler olsun haber verdiler ve geldik. Organlarını bağışlayıp hayat kurtaran aileye ömür boyu borcumuzu ödeyemeyiz. Elimizden gelen dua etmek. Biz yaşadıkça vefat eden ve bağış yapanlara dua edeceğiz" dedi.
'KIZIM TOPRAĞA VERİLİRKEN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM'
Öte yandan Ayşe Kurnaz'ın annesi Emine Kurnaz'ın kızının organlarının yanı sıra yüzü hariç, kol, bacak gibi uzuvlarını bağışladığı da kaydedildi. Emine Kurnaz'ın, organ koordinatörlerine, "Kızım toprağa verilirken yüzünü görmek istiyorum, tüm organlarını alın ama yüzünü bana gösterin yeter. Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar" dediği öğrenildi.
Uzuv nakli bekleyen kadın hasta bulunmadığı için uzuvların alınmadığı belirtildi.
SERİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, bu sabah amcası Mithat Kurnaz tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden teslim alınarak Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Anne Emine Kurnaz, kızının tabutuna duvak bağladı, ardından helallik alındı. Evin önünde yapılan duanın ardından cenaze, Boğazkent Merkez Mezarlığı'na getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ayşe Kurnaz'ın cenazesi toprağa verildi.
ÖLEN OĞLUNUN ADINI VERDİ, O DA ÖLDÜ
Diğer yandan 40 gün önce yaşamını yitiren baba Faik Kurnaz'ın birinci evliliğinden olan ve 23 yaşındayken denizde balık avlarken geçirdiği kaza sonucu ölen Okay isminde bir oğlu olduğu, ikinci evliliğinden olan ve geçen hafta kazada yaşamını yitiren oğlu Okay'ın adının da buradan geldiği öğrenildi.
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