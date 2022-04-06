NTC Medya imzasıyla ekranlara gelecek dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Müge Uğurlar’ın oturuyor. “Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisi bu akşam ilk bölümü ile TV8 ekranlarında yayınlanacak. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen detaylar...