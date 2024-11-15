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        Haberler Bilgi Magazin Annem Ankara dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Annem Ankara dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor?

        Annem Ankara dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Annem Ankara", duygusal hikayesiyle şimdiden merak konusu oldu. Dizide, hayatın zorluklarına karşı dimdik ayakta duran bir annenin, ailesini bir arada tutma mücadelesi anlatılıyor. Ankara'nın samimi atmosferinde geçen bu hikaye, izleyicilere hem hüzünlü hem de umut dolu anlar yaşatacak. Peki, Annem Ankara dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Annem Ankara dizisi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 20:20 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:20
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        • 1

          Kanal D ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan "Annem Ankara" konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. . Başkent Ankara’da geçen dizi, bir annenin çocukları için verdiği zorlu mücadeleyi ve hayatın içinden samimi öykülerini ekrana taşıyacak.Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          ANNEM ANKARA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Annem Ankara 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

        • 3

          "BENİM ANNEM DİRENİŞTİ, MÜCADELEYDİ"

          Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990’lı yılların Ankara’sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla dikkat çekiyor.

        • 4

          ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NE?

          Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor.

        • 5

          Senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

        • 6

          OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

          Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

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