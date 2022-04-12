Anneleriyle buluşan kuzuların sesleri ortalığı şenlendiriyor

AA

Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Muş'ta besiciler, şubat ayının sonlarında başlayıp nisan ayının başına kadar devam eden kuzu doğumları sırasında tatlı bir telaş yaşıyor.

AA'nın haberine göre doğum yapan koyunlara ve kuzulara özenle bakan besiciler, yavruları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için bir süre annelerinden ayrı ağıllarda barındırıyor.

Kuzuları sütle beslenebilmeleri için günde iki kez anneleriyle buluşturulan besiciler, anneleri ölen kuzulara da biberonla süt içiriyor.

Ağıldan çıkarak annelerini bulmaya çalışan kuzular, sesleriyle bulundukları yeri şenlendiriyor.

"BULUŞMA ANI BİZE HUZUR VERİYOR"

Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde 20 yıldır besicilik yapan 63 yaşındaki Ebettin Yurtlu, gazetecilere, günün ilk ışıklarıyla birlikte hayvanların bakımını yapmaya başladıklarını söyledi.

Koyunlarının şubat ayında doğuma başladığını anlatan Yurtlu, "Günde iki defa koyunların kuzularla buluşmasını sağlıyoruz. Kuzuların koyunlarla buluşması bize ayrı bir huzur ve mutluluk veriyor. Kuzular, annelerini hem kokusundan hem de seslerinden tanıyor. Şaşırmadan her kuzu annesini bulup sütünü emiyor. Kuzuların koyunlarla buluşması bizim için baharın gelişini müjdeliyor" diye konuştu.

Besicilerden Abdülselam Sayan ise anneleri ölen kuzuları da biberonla beslediklerini belirterek, "Zor şartlarda hayvancılık yapmamıza rağmen hayvancılığı seviyoruz. Günde iki kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Her kuzu kokusunu aldığı için kısa sürede annesini buluyor. Çocuklarımız yeni doğan kuzuları seviyor, onlarla oynuyorlar. Bu yıl hava şartları nedeniyle yemde sıkıntı yaşadık. Hala günde iki kez saman veriyoruz" dedi.