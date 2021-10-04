Anneleri trafiği kurban giden 7 yavru kurtarıldı

İHA

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesinde akşam saatlerinde 7 yavrusunu emzirmek için yolun karşı tarafına geçen sokak köpeğine seyir halindeki otomobil çarptı. Yavrularına 3 metre kala yaşamını yitiren sokak köpeğinin cansız bedenini görenler, Çal Belediyesi zabıta ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler, ölen köpeğin 7 yavrusunu yolun kenarından alarak sütle besledi. Ardından ekipler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’ne giderek yavruları teslim etti. Köpek yavruları burada bakıma alınarak hayata tutunmaları sağlandı.

Sürücülere uyarıda bulunan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, her sokak hayvanı ya da yaban hayvanının yaşam hakkı olduğunu söyleyerek, "Akşam ve gece saatlerinde sürücülerimiz lütfen hız yapmasın. Mahalleleri birbirine bağlayan yollar başta olmak üzere Çal-Denizli asfaltı üzerinde çok sayıda hayvan telef oluyor. Bu durumda otomobillerde zarar görüp, insanlarımız ekonomik kayba uğruyor. Ender bulunan oklu kirpi gibi hayvanlarımızda hız yapan otomobiller tarafından çarpılabiliyor. Sürücülerimiz dikkatli olsunlar" dedi.