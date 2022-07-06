Anneleri ölen yavru leylekler korumaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Üçkuyu Mahallesi'nde, anneleri ölen 3 yavru leylek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre ekipler, direkteki yuvada bulunan yavru leylekleri, enerji kesildikten sonra indirdi.

Yavru leylekler Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.