Anneleri ölen tilkileri besleyip yetkililere teslim etti

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı İrfaniye köyünde yaşayan Sabri Ufuk, evinin yanında 4 tane yavru tilki yavrusu gördü.

İHA'nın haberine göre aç olan tilkileri besleyerek karınlarını doyuran Ufuk, yavruların evinin yanındaki samanlıkta yaşadığını gördü.

Ufuk, anne ve babalarının tavuk çaldığı için öldürüldüğünü düşündüğü 4 adet yavru tilkiyi her gün elleriyle besleyerek hayata tutunmasını sağladı.

Tilkileri kucağına alarak köy kahvesine dahi götüren Ufuk, yavrulara özenle baktı.

Büyüyen tilkileri milli parklar yetkilerine teslim eden Sabri Ufuk, her gün beslediği ve kucağına alıp sevdiği tilkilerden ayrılırken büyük üzüntü yaşadı.