Anneleri ölen tilkiler koruma altına alındı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde anneleri ölen 2 tilki yavrusu koruma altına alındı.

İlçe kırsalında 2 yavru tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, anneleri ölen yavru tilkileri koruma altına aldı.

Yavru tilkilerin rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.