İçerenköy Mahallesi'nde kazada ölen kedinin yavrularına, kendi yavruları da ölen 'Fındık' adlı sokak köpeği sahip çıktı.
DHA'nın haberine göre mahalledekiler tarafından beslenen sokak köpeği, yaklaşık 1 haftadır kedileri emziriyor. Köpeğin kedileri emzirmesi çevredekilerin ilgilisini çekiyor.
"HEM OYNUYORLAR, HEM DE EMZİRİYOR"
Mahalle sakini Erdal Büyükbaş "Bu kedi yavrularının annesine araba çarptı. Aynı zamanda köpeğin de yavruları öldü. Bu köpek kedileri sahiplendi. Bir haftadır emziriyor. İnsanların yapmadığını köpekler yapıyor, annelik yapıyor yani. Bir kedi, köpek dostluğu pekişti. Hem oynuyorlar, hem emziriyor. Gece de beraber yatıyorlar, bir yer yaptık. Köpeğimizin ismi Fındık. Fındık sağ olsun yavrulara bakıyor sahiplendi. Annelik yapıyor" dedi.
"İLK DEFA BÖYLE BİRŞEYE TANIKLIK EDİYORUM"
Köpeğin kedileri emzirdiği videosunu çeken Sevilay Büyükbaş "Kedi ile köpeğin dostluğunu görmemiştim. Köpek de kedileri çok güzel sahiplenmiş. İnsanların bile yapmadığını kedi köpek yapıyor. Çok güzel bir şey bence. Bu da maşallah hiç sesini çıkartmadan emziriyor. İlk defa böyle bir şeye tanıklık ediyorum" diye konuştu.
"ANNELİK YAPIYOR, GAYET DE GÜZEL ANLAŞIYORLAR"
Mahallede iş yeri sahibi Servet Koç "Kedimizin adı Şero. Akşama kadar zaten bizim dükkandan geçiniyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar. Yaklaşık bir hafta 10 gündür de emziriyor. Diğer siyah kedi de var, onunla emziriyor. Onun haricinde gayet güzel anlaşıyorlar. Zaten hepsi akşama kadar bizim dükkandan çıkmıyor. Annelik yapıyor, gayet de güzel sahipleniyor" şeklinde konuştu.
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