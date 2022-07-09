Anneleri ölen ikiz oğlaklara bebek gibi bakıyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde Halep keçisi yetiştiriciliğine başlayan Çağlayan çifti, hayvanların bakımlarını titizlikle yapıyor.
AA'nın haberine göre keçilerinden birisinin 3 ay önce doğum sırasında ölmesi sonucu ikiz yavruları annesiz kalınca Nurten Çağlayan, oğlaklara bir süre evde baktı.
Rüzgar ve Poyraz isimlerini verdiği oğlakları halen biberonla besleyen Çağlayan, zamanın büyük bir kısmını da onlara ayırıyor.
Bahçede oğlaklarla gezen ve onları kucağında seven Çağlayan, hayvanlara adeta çocuk gibi bakıyor.
Nurten Çağlayan, 50 yaşından sonra eşiyle hayvancılığa başladıklarını ve hayvanlarla da aralarında bir dostluk oluştuğunu belirtti.
İkizlerin annesinin doğum öncesi rahatsızlandığını ve veteriner hekimin yavruların sezaryenle alınması gerektiğini söylediğini anlatan Çağlayan, şöyle konuştu:
"O gün çok üzüldük ama bu iki yavru yaşayıp büyüyünce yeni bir teselli oldu. İlk doğduklarında ayakta duramıyorlardı, evde baktık. Biberonla besledik. Sonra balkonda baktık. Şimdi 3 aylık oldular, artık sütten keseceğiz. Küçükken bebeğin annesine sarıldığı gibi öyle kucağımda duruyorlardı.
'Bebeklerim' diye seslendiğimde meleyerek koşarak geliyorlardı. Şimdi biraz büyüdüler ve asi evlat oldular, söz dinlemiyorlar. O dönemde annelerini kaybedince beni anneleri zannettiler. Evde büyüttük. Şimdi de dışarıda bizle geziyorlar. Doğdukları gün hava çok rüzgarlıydı. Biz de 'Rüzgar' ve 'Poyraz' isimlerini koyduk."
Çağlayan, genelde doğan yavrulara isim koyduklarını ve bebek gibi bakmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Poyraz ve Rüzgar'ın sürekli kendisini takip ettiğini ve kedileri sevdiğinde kıskandıklarını ifade eden Çağlayan, "Başını uzatıp onu sevmemi istemiyorlar. Kendilerini sevince sakinleşiyorlar. Başkasını istemiyorlar. Bıraksam çarşıya da benimle gelirler. Sürekli peşimde gezmek istiyorlar" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!