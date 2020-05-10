Anneler Günü'nün kutlanmadığını söyleyen kadına polis ekipleri sürpriz yaptı

AA

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan ve çocuğu olmayan Nevriye Şahin, polisi arayarak kimsenin daha önce Anneler Günü'nü kutlamadığını söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, çiçek ve bazı hediyeler alarak Şahin'in evine gitti.

Yanlarında getirdikleri hediyeleri Şahin'e veren polisler, yaşlı kadın ile eşini polis aracıyla bir süre gezdirdi.

Şahin, ekiplerin sürprizinden çok mutlu olduğunu belirtti.