Mayıs ayının gelişiyle birlikte Anneler Günü tarihi, gündemi meşgul etmeye başladı. Anneler Günü, anneleri onurlandıran tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan en önemli günlerin başında yer alıyor. Annelerin önemini vurgulayan Anneler Günü ilk olarak ABD'de başladı ve zamanla diğer ülkelere de yayıldı. Peki, "Anneler Günü ne zaman, yarın mı? Anneler Günü'nde ne alınır?" İşte Anneler Günü tarihi...