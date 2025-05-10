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        Haberler Bilgi Gündem ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, YARIN MI 2025? Anneler Günü'nde ne hediye alınır?

        2025 Anneler Günü ne zaman, yarın mı? Anneler Günü'ne özel hediye önerileri

        Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk olarak 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü en yaygın haliyle mayıs ayında kutlanmaktadır. Ülkemizde mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu özel gün öncesinde, annesini mutlu etmek isteyenler, Anneler Günü için hediye arayışına girdi. Peki, "Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'nde ne alınır?" İşte Anneler Günü'ne özel hediye önerileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:38
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        • 1

          Mayıs ayının gelişiyle birlikte Anneler Günü tarihi, gündemi meşgul etmeye başladı. Anneler Günü, anneleri onurlandıran tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan en önemli günlerin başında yer alıyor. Annelerin önemini vurgulayan Anneler Günü ilk olarak ABD'de başladı ve zamanla diğer ülkelere de yayıldı. Peki, "Anneler Günü ne zaman, yarın mı? Anneler Günü'nde ne alınır?" İşte Anneler Günü tarihi...

        • 2

          2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

          Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk geliyor.

        • 3

          ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir. Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

        • 4

          ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ

          1) Buket Çicek,

          2) Kutu Çikolata, (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

          3) Küçük Ev Aletleri,

          4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

        • 5

          5) Giyim Eşyası, Ayakkabı,

          6) Takılar, (Kolye, Küpe, Saat vb.)

          7) Fotoğraf Çerçevesi,

          8) Annelere Özel Ödül Plaketleri (Yılın Annesi vb.)

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