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Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? Anneler Günü'ne özel hediye önerileri

2023 Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü tarihi gündemdeki yeri aldı. Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı gibi sorular ön plana çıktı. Bu özel günde annesini mutlu etmek isteyenler için Anneler Günü'ne özel hediye önerilerini haberimizde derledik. İşte 2023 Anneler Günü tarihi ve hediye önerileri...

Giriş: 05.05.2023 - 21:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Anneleri onurlandıran özel bir gün olan Anneler Günü, mayıs ayının gelişiyle birlikte gündemi meşgul etmeye başladı. İlk olarak 1914 yılında  Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü en yaygın haliyle mayıs ayında kutlanmaktadır. Bu özel günde annesini onurlandırmak isteyenler, Anneler Günü'ne özel hediyeleri mercek altına aldı. Peki, "Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?" İşte detaylar...

  • ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler Günü, her sene Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk gelecektir.

  • ANNELER GÜNÜ TARİHİ

    Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

    Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

    ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

  • ANNELER GÜNÜ İÇİN ALINABİLECEK HEDİYELER

    Anneler gününde tercih edilebilecek hediyeler şu şekildedir;

    1. Bileklik

    2. Kolye

    3. Fotoğraflı kupa

    4. Çiçek

    5. Küçük ev aletleri

    6. Mutfak eşyaları

    7. Biblo

    8. Süs eşyaları

  • 9. Giyim eşyası

    10. Çanta

    11. Saat

    12. Anneler Günü'ne özel plaketler

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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