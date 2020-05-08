Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Öncel, annelerin herkes için çok değerli olduğunu belirterek, annelere evlatlık görevini yerine getirmek için aslında her gün yapılması gerekenler olduğunu söyledi.
Anneler Günü’nün ise sembolik de olsa çok daha farklı bir anlamı bulunduğunu ifade eden Öncel, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için yapılan hediyelik alışverişinin perakende cirolarına da ciddi katkı sunduğunu kaydetti.
MÜCEVHER, GİYİM, AKSESUAR ELEKTRONİK HEDİYELERİN TERCİH EDİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Öncel, önceki yıllardan Anneler Günü alışverişinin perakende cirolarını ortalama yüzde 30 arttırdığını bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Bazı kategorilerde bu oran yüzde 100’e yaklaşıyor. Annelere hediyelik için en çok mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik ürünler tercih ediliyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri de bu gözlemimizi doğruluyor. BKM verilerine göre, geçen yıl Anneler Günü’nü kutladığımız hafta sonuna denk gelen 10-12 Mayıs günlerinde kartlı alışverişin bir önceki hafta sonuna oranla kuyumculuk ürünlerinde yüzde 71, giyim ve aksesuarda yüzde 26, elektronik eşyada ise yüzde 25 arttığı görülüyor. Bu yıl da hediyelik alışverişinde benzer bir dağılımın olacağını söyleyebiliriz."
"KARGO ŞİRKETLERİNDEKİ YOĞUNLUK ANNELER GÜNÜ ALIŞVERİŞ REKORUNUN HABERCİSİ"
Öncel, salgın nedeniyle AVM’ler ve mağazaların kapalı olduğunu anımsatarak, "Sadece caddelerde sınırlı sayıda mağaza açık olsa da sokak kısıtlaması nedeniyle hafta sonu alışveriş yapılamayacak. Aynı evde yaşamıyorsak sokak kısıtlaması nedeniyle hediyemizi kendimiz veremeyeceğiz. Bu nedenle hediyelik alışverişi ağırlıklı olarak online mağazalardan yapılıyor. BMD olarak yaptırdığımız araştırmaya göre salgın döneminde milyonlarca kişi ilk kez online alışverişi deneyimledi. Anneler Günü için kuşkusuz bu sayıya yenileri de eklenecek." diye konuştu.
Siparişlerin büyük bölümünün çoktan verildiğini tahmin ettiklerini belirten Öncel, "Anneler Günü etkisiyle perakende sektöründe mayıs ayı online alışveriş cirosunda rekor bekliyoruz. Kargo şirketlerinde son bir haftadır gözlemlediğimiz yoğunluğu da rekorun ön habercisi olarak değerlendiriyoruz." dedi.
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