Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıllara göre durgunluk yaşayan sektörün Anneler Günü dolayısıyla iç piyasada hareketlilik sağlanması için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulma isteği karşılık buldu.
İçişleri Bakanlığı bu talebi olumlu karşılayarak, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere gönderilen genelgede çiçek sektörüne ayrıcalık tanıdı.
Genelgeye göre, "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
KARAR SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektörün genellikle hafta sonları aktif çalışma yürüttüğünü, yetişen ve satışı yapılamayan çiçeğin çöpe atıldığını dile getirdi.
Çiçeği depoda tutma şanslarının olmadığını aktaran Yılmaz, yetiştiğinde dalından koparılan çiçeğin belli bir sürede satışının yapılması gerektiğini ifade etti.
Yılmaz, sektörün en hareketli olduğu dönemlerin Anneler Günü gibi özel günler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Yaşanılan zor süreçte kısıtlamanın yürürlükte olduğu günlerde çiçekçiler için alınan karar bize çok iyi geldi. Bu karar en azından moral açısından güzel bir gelişme oldu. Çiçekçiler son derece mutlu. Akşam saatlerinden itibaren telefonum susmuyor, hepsi teşekkür ediyor. 'Artık cebimize para girecek' diyorlar. Bu karar çiçek sektörüne katkı sağlayacak. Özel günlerde insanlar sevdiklerini çiçekle mutlu etmek istiyor. Uzun süredir eve kapanan insanlara hediye edilecek çiçekler, psikolojik açıdan da rahatlama sağlayacaktır. Çiçek, huzuru, mutluluğu, sevgiyi sembolize ediyor. Özellikle bu zor günlerde birbirimize daha fazla çiçek hediye edelim. Şu zor süreçte geçmiş dönemlere göre çiçek konusunda daha istekli olunacağına inanıyoruz."
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