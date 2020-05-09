Anneler Günü hediyesini jandarma ulaştırdı - MALATYA

AA

Gökçe Nur Soysal, Malatya'nın Kale ilçesi kırsalında yaşayan annesi Sevim Güzel için Anneler Günü nedeniyle internet üzerinden hediye sipariş etti. Aldığı ürünlerin annesine ulaşamayacağını öğrenen Soysal, jandarmadan yardım istedi.Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından jandarma ekiplerinin Anneler Günü hediyesini ulaştırdığı o anları, "Kale ilçesi Darıpınar Mahallesinde ikamet eden annemizin Diyarbakır'da bulunan kızı, internetten Anneler Günü hediyesi siparişi vermiş ancak annesinin hediyesi ulaşmadığı için jandarmamızdan talepte bulunmuş. Elleri öpülesi tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." notuyla paylaştı.Baruş'un sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, jandarmanın anne Sevim Güzel'e çiçek ve pastayı vermesi yer alıyor.Öte yandan jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda ihtiyacını tedarik ederek sürücülere de maske dağıttı.